Cuando me contactó me dictó mis datos personales y luego me indicó que tendría una cita en el banco y que escogiera la sucursal. Le indiqué la sucursal, me dio un número de transacción y me indicó que el día 23 de junio, a las 9 a. m., tendría la cita. Además, me dijo que a partir de este momento y hasta la fecha de mi cita, no podría utilizar mi cuenta bancaria.