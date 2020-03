De un plumazo, el Estado renunciará a cobrar las obligaciones de ley que algunos patronos incumplieron durante muchos años. En los casos de Fodesaf y el IMAS, se trata de dinero que ordena la ley para atender necesidades de los sectores en pobreza y vulnerabilidad. Ahora que una crisis de increíbles costos humanos muestra el valor incalculable de la seguridad social, los entes oficiales quieren beneficiar a quienes no han sido solidarios y no han cumplido sus obligaciones con la seguridad social. Cuando se acumulaban las deudas, no existía el covid-19.