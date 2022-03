Cartas a la columna: Moneda agotada en segundos

La tienda de los Museos del Banco Central ofreció que todos los interesados podían solicitar la reserva de las últimas 250 monedas conmemorativas enviando un mensaje por WhatsApp el lunes 7 de marzo, de 11 a. m. a 1 p. m. El Museo verificaría en las siguientes 48 horas que ninguno hubiera comprado antes la moneda.

Yo lo hice a las 11:01 a. m., y seis minutos después me respondieron que habían completado las solicitudes y, por esa razón, no pude llenar el formulario.

¿Cómo es posible que a las 11:07 a. m., solo 6 minutos después de la hora indicada para empezar a recibir solicitudes, hayan revisado que los primeros 250 solicitantes no habían comprado ya la versión coleccionable de la moneda?

Antonio Ortega González, Curridabat

Cruce peligroso

Para quienes transitamos por Lindora (ruta 147) diariamente es toda una hazaña mostrar paciencia y tolerancia para salir librados de un choque o sin los nervios alterados. El cruce en Rumba (calle Potrerillos) requiere presencia de oficiales de tránsito para regular y aligerar el paso a los conductores. Ahí convergen tres municipios: Alajuela, Belén y Santa Ana, todos con unidades de la Policía de Tránsito.

¡Qué favor nos harían si se hablaran y coordinaran entre ellos para alternarse y estar presentes en las mañanas y tardes en ese punto! Quiero creer que entre los tres pueden ofrecer una solución temporal mientras llega la ampliación de la vía.

Kenia Madrigal Artavia, Pavas

Lucha contra el narco

Parece que llegó la hora, como señalan los devenires políticos del Congreso, tras la aprobación del cannabis medicinal y el cáñamo, de replantear la lucha contra el narcotráfico.

Recordemos que nació en el gobierno de Ronald Reagan, en los ochenta. Han pasado más de cuarenta años. Carlos Alvarado saluda el cannabis recreativo, pero deben establecerse controles legales y científicos.

Celedonio Soto Astorga, Tibás

Uso de mascarillas

Me parece ilógico exigir a la Iglesia católica que los feligreses usen mascarilla en las procesiones, si todos sabemos que estas tienen lugar en las calles, al aire libre y en una sola dirección. Miles de personas caminan en todas direcciones y cientos andan sin mascarillas por el bulevar de la avenida central, por la avenida cuarta y otras calles de San José y en las demás provincias.

La Iglesia debería quejarse y oponerse, ya que la norma nacional dice que la mascarilla es obligatoria solo en sitios cerrados. Que sea algo optativo sería más justo.

Jorge B. Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

Taller en espaldón

En junio se cumplen 10 años de la aprobación de la Ley 9078, que regula la circulación de todo tipo de vehículos, así como el uso de la calzada y el espaldón. Este último tiene como fin dar soporte lateral al pavimento y el estacionamiento de vehículos, especialmente en situaciones de emergencia. El inciso b del artículo 131 prohíbe utilizarlo como lugar permanente de reparación de autos y, en caso de desperfectos mecánicos, no se debe permanecer más de 24 horas en él.

En la ruta 27, radial a Atenas, 400 metros al norte de los semáforos, un taller mecánico incumple la normativa. Insto a la Dirección de Tránsito y al Concejo Municipal de Atenas a que corrijan la situación.

Eduardo García Vargas, San Juan de Tibás

Concepto de paz

No puedo pensar que algún teórico local haya adaptado el concepto del destino manifiesto para Rusia. Esta alucinación permitió a un grupo de anglosajones apoderarse del norte de un continente y justificar la matanza de indios y mexicanos, y la esclavitud de afroestadounidenses.

Ahora nos quieren demostrar que el pueblo ruso, en igual medida, tiene el derecho a la vida y muerte entre las fronteras imaginarias de una fantástica gran Rusia. Una gran madre Rusia que ya no existe.

Otros promulgan la paz cueste lo que cueste. Imaginan una maravillosa e idílica pax romana o pax augusta, que tanta prosperidad trajo hace poco menos de 2000 años. El problema es que esa prosperidad se iba para Roma. No se quedó en las colonias, donde se originó. Los cuentos de la época, desde las colonias, no son propiamente muy felices que digamos. Nadie quiere la guerra, pero nadie quiere la paz de las opresión extranjera para su pueblo. La mediación y el compromiso tienen sus límites. La paz de los cementerios no es paz, sino desolación, dolor y tristeza.

Filippo Ferlini, Santa Ana

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.