Por razón natural, dos contratantes no pueden convenir sobre los derechos de un tercero. Luego, un jerarca y un sindicato no pueden convenir sobre los derechos de la sociedad. No cabe dar “servicios mínimos”. Los “derechos esenciales” no deben apartarse del concepto de derechos y garantías constitucionales. El legislador debe determinar los servicios públicos, pero no enumerarlos, pues podría excluir alguno. La determinación debe ser conceptual, basada en la Constitución.