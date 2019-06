Pese a estar al día con mis obligaciones, la oficina de cobros de Scotiabank me llama constantemente por teléfono. No es la primera vez. El sábado 15 de junio recibí una llamada y al contestar, en una grabación, decían que tenían una gran noticia para mí. Luego, una mujer, quien se identificó como funcionaria del banco, me advirtió sobre el pago de un préstamo cancelado ese mismo día.