Cartas a la columna: Molesta con el Banco Nacional

Tenía una operación crediticia con el Banco Nacional y el último pago debía efectuarlo en diciembre mediante el rebajo automático de mi cuenta; sin embargo, este mes, muy sutilmente, no cobraron el abono y me bloquearon el acceso al Sinpe. Traté de pagar desde mi cuenta el 4 de diciembre y no tuve éxito. Hice clic en la opción de estar informado y que me contactaran y, a través de la página, pude milagrosamente pagar la última cuota, los gastos administrativos e intereses por mora.

Les transferí ¢6.491,55 (dos días de mora obligada). Espero que me devuelvan los intereses que tuve que pagar y no corresponden. En mi contrato se estableció el pago automático hasta el final de la operación. Los errores en el sistema debe resolverlos el Banco.

Marielos Espinoza Solano, San José

País ineficiente

No sé si Costa Rica es el país más feliz del mundo, pero es el más ineficiente. El 24 de agosto mi marido y yo enviamos al Ministerio de Salud los documentos para obtener el código QR. Nos confirmaron que la solicitud había sido recibida y que el trámite tomaba 10 días.

Como no nos llegó, mandamos un mensaje por correo electrónico para averiguar qué pasaba, pero el buzón estaba lleno, según una respuesta automática.

Llamamos a varios números telefónicos, pero o la línea estaba ocupada o nunca contestaban. Después supimos que en el Ebáis podían ayudarnos. Fuimos con todos los documentos y nos informaron de que no estábamos registrados en el EDUS, aunque lo hicimos.

Entonces, ellos mismos incorporaron nuestros datos. El siguiente paso era solicitar a la Enfermería que registrara en el Ministerio de Salud los mismos datos y este último a la CCSS porque “no se hablan”. Aunque todavía eran horas hábiles, el personal de Enfermería ya no estaba.

Volvimos al día siguiente para entrar a la página del Ministerio y solicitar el QR. No pudimos conseguirlo porque estábamos ingresando datos incorrectos, según la página.

Fuimos a una oficina del ICE, donde supuestamente iban a ayudarnos, pero resultó que no, ahí no efectúan ese tipo de diligencias. Como último recurso, nos quedó hacer la fila en el Ministerio de Salud, en donde, por ser de la tercera edad, nos atendieron de primero.

El problema consistía en un error en el registro de nuestras vacunas. No pueden corregirlo, pero nos entregaron el QR impreso, aunque con datos incorrectos.

Patricia Lotertsein T., San José

Dos huecos

En la entrada de la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, un hueco tiene cerca de un año de existir y 100 metros al oeste hay otro con el mismo tiempo de existencia.

Ni el alcalde ni el rector toman la iniciativa para arreglarlos. Con una carretilla de lastre o cemento se arreglarían. Las dos autoridades o no lo ven o lo ven y dicen “no es conmigo”. Es lo que yo llamo la invisibilidad de los problemas.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Respuesta de Claro

Con respecto a la carta de Graciela León Núñez, publicada el domingo, titulada “Mala facturación”, informamos de que de inmediato revisamos el caso y procedimos a comunicarnos con ella para explicarle con detalle el proceso de facturación de Claro Costa Rica y quedó satisfecha.

Carolina Sánchez Rangel, vocera de Claro

Incorrección

Las doce del mediodía se expresa mejor como 12:00 m. (con punto), como indica el Diccionario panhispánico de dudas.

Un segundo después de las doce del mediodía ya es la tarde, por tanto, las 12:01 serían las doce y un minuto de la tarde. Sin embargo, el presentador principal de Telenoticias se despide diciendo “son la 1:30 del mediodía, feliz tarde”.

Mario Rodríguez Herrera, Desamparados