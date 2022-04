Cartas a la columna: Misión imposible con el IMAS

Queremos una cita con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para que se nos efectúe el estudio socioeconómico que solicita la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el trámite de pensión del Régimen No Contributivo.

Durante un año, hemos hecho muchísimas llamadas, pero el centro subcontratado por el IMAS, que pagamos todos los costarricenses a través de los impuestos, toma los datos de la persona, aunque haya llamado mil veces, y con una frase muy precisa dice: “Por el momento no contamos con citas”. Es una forma de vulnerar el derecho de las personas a obtener pronta respuesta del Estado.

Catalina Sáenz Otárola, San José

Basura en carreteras

En mis recorridos al trabajo desde Palmares, he visto en las orillas de la carretera Bernardo Soto, en la entrada de Alajuela y en las cercanías del aeropuerto, gran cantidad de residuos, principalmente plásticos.

No debemos ser indiferentes a estas situaciones contra el medioambiente. Organicémonos en nuestras comunidades y empresas para colaborar en la limpieza de estos lugares y mejorar el paisaje del país. No lancemos a los ríos lo que no les pertenece.

Rodolfo Antonio Segura Vásquez, Palmares

Aguacates mexicanos

En el 2015, la administración Solís, en una actuación proteccionista y arbitraria, prohibió la importación del delicioso aguacate Hass de México, sin medir las consecuencias negativas para la población y la imagen del país.

Con el fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) no termina todo. Deberán pagarse miles de dólares a los abogados contratados para defendernos por un juicio absurdo, y quizá otros millones a empresas importadoras que piden indemnizaciones.

El Estado, o sea, el pueblo con sus impuestos, no debería pagar, sino, con sus bienes, los que tomaron las medidas. No debe haber impunidad, deben pagar las multas y ser inhabilitados para ocupar puestos públicos. El otro daño, el infligido al consumidor durante siete años de altos precios, es mucho mayor e incuantificable.

Guillermo Solórzano Picado, Goicoechea

Corrupción e injusticia

El gran edificio de la corrupción y la injusticia es conocido por todos; sus paredes y mobiliario están hechos de engaños y manotazos de grupos bien organizados y posicionados.

Altos y medios mandos disfuncionales muestran sus rostros y dejan ocasionalmente oír sus voces, exacerbando aún más el enojo de quien reconoce a los inútiles. Los grandes escándalos que representan millones de colones perdidos son simplemente la olla de presión que no aguanta y explota en la cara del costarricense.

Crisanto Badilla Argüello, Heredia

Pagó dos veces

El 18 de marzo pagué a Cabletica mediante una transferencia a una cuenta de la empresa que no recibe pagos y, por tanto, tuve que pagar otra vez en la cuenta correspondiente.

He llamado por los medios que me han indicado, pero son ineficientes e inoperantes, a tal punto que he llegado a la conclusión de que no voy a recuperar mi dinero.

Luis Fernando Chavarría Alfaro, La Unión

Respuesta del Cementerio General de Cartago

Con respecto a la carta de Gerardo Navarro Moya, publicada el 4 de abril, aclaramos que el Cementerio General de Cartago administra los recursos financieros necesarios para dar asistencia, cuidado y mantenimiento al camposanto, y las actividades se encuentran respaldadas por la auditoría.

Por ser época de verano, las zonas verdes y plantas decorativas se mantienen secas debido a las altas temperaturas. Con la entrada del invierno y la lluvia, como es costumbre, se realiza la siembra de nuevas plantas y flores, por lo que revive el verdor natural de los jardines.

La Junta Directiva trabaja ad honorem y, junto con la administración, organiza las actividades necesarias para atender 6.500 fosas disponibles para sus beneficiarios y la caridad.

Geovannie Fedullo Miranda, presidente de la Junta Directiva del Cementerio General de Cartago

Lámpara quemada

Toda gestión en Coopeguanacaste toma horas. El 6 de abril reporté una lámpara quemada en Palmira. La zona está a oscuras y han tachado vehículos debido a eso. El 9 telefoneé para preguntar, y me dijeron que en cinco días hábiles lo resolverían. Pregunté de nuevo y contestaron que las cuadrillas estaban de vacaciones.

Henry Martínez Gallo, Liberia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.