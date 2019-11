Hace ya dos años y dos meses el Ministerio de Hacienda me confiscó una mercadería. He ido incontables veces a hablar con los encargados y no hay respuesta. Probablemente muchos costarricenses desean pagar los impuestos y están pasando por lo mismo: no se les da seguimiento a sus casos. Si el Gobierno quiere recoger el dinero de estas mercancías, ¿por qué no ayudan a personas como yo?