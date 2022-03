Cartas a la columna: Mensualidad subió de la noche a la mañana

Por efectos de la pandemia, en julio del 2020, firmé un nuevo contrato con el Banco Popular de Alajuela por un préstamo, y debía pagar la tasa básica pasiva (TBP) más 5,5 puntos. En ese momento, un 8,55%.

Este mes aumentaron los intereses en forma arbitraria y deshumanizada al 12,5%, lo que representa ¢68.000 más mensualmente. He ido en dos ocasiones, pero nadie sabe darme una respuesta clara, la cual espero del banco de los trabajadores.

Manuel Humberto Benavente Carvajal, Alajuela

Acción de Gracias

El diputado Prendas propuso que celebremos el Día de Acción de Gracias el último jueves de noviembre, como en Estados Unidos, y obtuvo un dictamen afirmativo de la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea. Su finalidad: “Fortalecer los valores familiares, la convivencia pacífica y la atracción de turistas que buscan conmemorar esa fecha fuera de su país”.

Es una oportunidad ideal para agradecer a Dios y a la vida, que nos ha dado tanto, como cantaba Mercedes Sosa en la canción de la chilena Violeta Parra, y que los turistas disfruten el Día de Acción de Gracias al estilo costarricense, aun cuando no tengamos los 46 millones de pavos que se hornean en los Estados Unidos en esa fecha.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

A votar

Tenemos la obligación cívica y moral de votar para elegir el próximo presidente. No es válida la excusa de que no hay por quién votar o que ninguno de los candidatos nos gusta. El abstencionismo no soluciona nada.

Hay que ser valientes y atreverse. La realidad es que estamos en el mismo barco y uno de los dos será el capitán; formamos parte de la misma orquesta y uno de los dos será el director. Si a usted no le gusta ninguno, vote por el menos malo, pero vote. Usted tiene suficiente discernimiento para hacerlo; hágalo por nuestra democracia, por nuestra libertad electoral; su voto las fortalecerá, aunque no gane el candidato de su preferencia.

Galo Vicente Guerra Cobo, San José

Luz en el túnel

El Reino Unido propone un plan de acción para restaurar la paz entre Rusia y Ucrania. Bienvenida sea la iniciativa ante tanto sufrimiento de inocentes que nos destrozan el corazón.

Como el coro de la Metropolitan Opera House de Nueva York que cantó el himno de Ucrania, hagamos una sola voz por la humanidad para que triunfe el amor entre las naciones en el comienzo de una nueva era.

Gustavo Halsband Leveratto, Escazú

Retraso en pensión

No es posible que cuando ha fallecido el esposo de una mujer que nunca ha trabajado fuera de la casa, como les pasó a mi madre y mi hermana, tenga que esperar tres o más meses para el traspaso de una pensión. ¿Cómo van a suplir sus necesidades de alimento y pagar agua, luz y teléfono durante ese tiempo? La Caja Costarricense de Seguro Social debería ser más consciente de estas realidades.

Martín Marín Hernández, Heredia

Parquímetros dañados

Recientemente, empezó a funcionar el sistema de estacionamiento en Goicoechea, pero con serias deficiencias. El sábado 5 de marzo, en la mañana, tanto la aplicación para celular como las máquinas para pagar con tarjeta no estaban funcionando. Tuve que esperar a la par de mi vehículo durante un buen rato para explicar la situación a los inspectores, a los que tuve que demostrar con mi propio celular que la aplicación no funcionaba, pues iban a multarme.

¿Cómo es posible que los dispositivos de los inspectores no sean alertados automáticamente de las fallas en el sistema? Así, dejarán de poner multas injustificadas.

Carlos Calvo Pineda, Goicoechea

Hueco peligroso

Es una irresponsabilidad que desde enero la Municipalidad de Alajuela no haya reparado un hueco en la esquina de la avenida cuarta, en el centro de Alajuela. La gente corre el riesgo de caer y lesionarse. ¿Por qué debe haber accidentes graves para que las autoridades actúen?

Armando Matamoros Aragón, Alajuela

Términos correctos

En estos días en que la incertidumbre una vez más se apodera de nuestra realidad, los medios de comunicación y la población en general deben utilizar los términos correctos. No digamos la guerra de Ucrania, pues se trata de la invasión rusa; Putin no es el presidente de Rusia, es el déspota e imperialista dictador de ese país.

Díaz-Canel, Maduro y Ortega tampoco son presidentes de sus países, sino dictadores que si tuvieran poderío militar ya habrían actuado en contra de sus vecinos. Los gobiernos de facto no son aliados de Putin; son regímenes serviles, que tratan de congraciarse con el invasor, igual que lo hicieron Franco y Mussolini con Hitler. Sus nombres deberían ser borrados de los libros de historia.

Gustavo Elizondo Fallas, Santa María de Dota

