¿Cómo hago para que Coopenae no me envíe más información? He manifestado en reiteradas ocasiones que no quiero recibir correos, pero siguen enviándolos. Considero que es un tipo de acoso. ¿Será necesario interponer una denuncia ante la Dirección de Apoyo al Consumidor y otras instancias para que se comprenda que esos mensajes son molestos si uno no desea recibirlos? En vez de acercar clientes más bien los alejan.