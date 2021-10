Cartas a la columna: Mensajes de Instacredit

La empresa Instacredit me envía mensajes por WhatsApp sin mi consentimiento. He llamado varias veces para que eliminen mi número de sus bases de datos, y ya no sé con quién más comunicarme en esa empresa para que dejen de acosarme.

María Lourdes Mora Vega, San José

Mascarilla en buses

Los choferes de autobuses se han vuelto complacientes con el uso de la mascarilla, permiten que una o dos personas tengan la mascarilla en el cuello o barbilla, dejando descubiertas la nariz y la boca.

Los choferes son burlados y, en muchas ocasiones, como he observado, hacen la vista gorda, sobre todo con las mujeres. Deberían detenerse en algún lugar y verificar el buen uso del tapabocas por parte de los pasajeros, y las empresas deben revisar sus cámaras y llamar la atención a los conductores incumplidores.

José Bernal Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

De plácemes

La democracia está de plácemes por la celebración de los 75 años de existencia del decano de la prensa centroamericana, el diario «La Nación».

Dios les conceda muchos, muchísimos años más de permanencia, como exponentes de la libertad de prensa y del derecho a estar veraz y ciertamente informados, que nos asiste a sus lectores.

Gracias a la mente pródiga y fecunda de quienes han sido sus directores, columnistas, redactores y periodistas en todos los campos de tan honrosa profesión, los ciudadanos del común nos enteramos de las decisiones antidemocráticas de quienes infortunadamente han detentado el poder en sus tres ramas y en todas las actividades de nuestra sociedad.

Que su permanencia en el mundo de las comunicaciones perdure para siempre. Gracias por informarnos y mantenernos al día del devenir de nuestra querida Costa Rica.

Camilo Cifuentes Correa, San José

Nuevo trámite

El gobierno nos pide obtener el certificado de vacunación. No era de extrañar la aparición de la ya famosa tramitomanía de nuestros burócratas.

La CCSS desarrolló una excelente aplicación llamada EDUS, que poco uso le ha dado durante la pandemia, pero debería ser obligatoria. No entiendo la creación de una nueva para enviar por correo electrónico la copia de la cédula y el carné de vacunación.

Supongo que tienen suficiente personal para revisar cada mensaje y los datos, crear el código QR y contestar a quienes no cumplen los requisitos. En el EDUS la CCSS ya efectúa la verificación de datos personales y fechas de vacunación. Dejen de complicarnos más la vida.

Carlos Rohrmoser Saravia, San Pedro

Respuesta del BAC

Nos comunicamos telefónicamente con Miriam Ramírez López («Cartas», 7/10/2021) e investigamos lo expuesto en su nota. Agradecemos la oportunidad que nos brindó para aclarar y resolver su caso particular.

Alejandro Rubinstein, vicepresidente de Experiencia al Cliente del BAC Credomatic

Descarga mortal

En días pasados, en Buenos Aires de Puntarenas, un rayo cayó en el árbol donde se refugió una pareja. Este produjo un campo magnético que atravesó a ambos y les causó la muerte, aunque los cuerpos no sufrieron ni un rasguño.

La gente en el campo debe saber que si llueve y hay rayería no deben refugiarse debajo de los árboles. Ni los seres humano ni los animales resisten recibir directamente la energía eléctrica que transporta un rayo.

Francisco Javier Murillo Castro, San José

Sitio web inútil

En la página del Sistema de Certificaciones e Informes Digitales en línea del Registro Nacional no se pueden registrar nuevos usuarios en la parte de consultas virtuales.

Para hacer consultas en línea tan simples como verificar placas de vehículos, hay que mandar un mensaje por correo electrónico y después uno recibe el número al que debe llamar; sin embargo, en ese número nunca contestan.

Yo no he podido activar mi cuenta. Tomen en consideración que la información debe ser de fácil acceso para todos los costarricenses. Por otro lado, pagamos muchos impuestos y otras cargas para que un gigante como lo es el Registro Nacional no tenga un departamento de informática capaz de resolver este problema.

Angie Andreina Cerdas Durán, Sarapiquí

Respuesta de la CNFL

A pesar de que la queja expuesta en este espacio por Mario Valverde Montoya, de condominio Rialto (8/10/2021), no fue presentada a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el personal de Alumbrado Público lo llamó por teléfono y, luego de efectuada la inspección, el martes 12 de octubre la luminaria fue reparada.

Natalia Picado Vargas, jefa de Alumbrado Público de la CNFL