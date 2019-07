A las 10:50 ya no podía estar más tiempo sentado, por la neuropatía periférica que padezco. Además, tengo 82 años. Le dije entonces a mi hija, “vete a averiguar qué pasa”. Le contestaron que ya casi llegaba el médico. Dejé pasar, sin moverme, otros 20 minutos, sintiendo todas las hormigas del mundo detrás y en mis piernas; pasado ese tiempo, envié a mi hija a decir que ya no me haría el examen.