Ha pasado una semana y no me han llamado ni me han dirigido un correo. Me quejé en la Contraloría de Servicios y en el Facebook, pero no hicieron nada. Llamé por teléfono e indicaron, mediante una grabación, que devolverían la llamada. ¿Por qué no asignan suficiente personal para atender algo tan urgente como los arreglos de pago?