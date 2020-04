Tenía una cita el 16 de abril en el Ebáis Las Lomas, ubicado en las instalaciones de la clínica Jiménez Núñez de Guadalupe. Un día antes me llamaron para cancelarla porque, según me informaron, la médica que me atiende quería hablar conmigo por teléfono ese mismo día después de la 1 p. m., pero, a la fecha, no se ha puesto en contacto conmigo.