Cartas a la columna: Más de lo mismo en el PLN

Decía sabiamente Cicerón que “la necedad es la madre de todos los males”, una frase que parece que en el Partido Liberación Nacional (PLN) no terminan de entender. Los electores les han dicho de todas las formas posibles que el partido necesita un cambio profundo y caras nuevas; sin embargo, dos dirigentes de vieja data siguen de necios luchando por ocupar la secretaría general. Algunos no entienden de ninguna manera.

Arturo Vargas Royo

Turrialba

Asaltos en el Zurquí Copiado!

Dicen las noticias que un promedio de 20 tráileres al mes son asaltados, especialmente en la ruta 32. Sugiero a las autoridades hacer un fijo antes del túnel Zurquí, compuesto por funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública. Que detengan todos los camiones, sin excepción, y entrevisten a los choferes. Si fuera necesario, utilicen un detector de mentiras.

Considero que de esa manera van a acabar con los asaltos. Si el OIJ argumenta que no hay recursos para pagar al personal, que coordine con las empresas de transportes para que financien una parte del operativo.

German Mora Ramírez

San Isidro de Heredia

Jefes en exceso Copiado!

De ser cierto que en una institución hay cerca de 14 directores que ganan en promedio ¢3 millones y con tres es suficiente, es un abuso cometido con el dinero del pueblo. Los diferentes defensores deberían estar en las calles y no encerrados en sus castillos con todo el séquito que los rodea.

Como ese mal burocrático no se controla, la eficiencia no es evidente, pese a las quejas ciudadanas. Yo creo que cuanto más grande es el monstruo, menos se mueve. El 92% se va en salarios y por eso, digo yo, el aparato no se puede mover. Me gustaría saber la verdad.

Mario Valverde Montoya

San Rafael de Montes de Oca

Estulticia presidencial Copiado!

En un arrebato de arrogancia, el presidente de la República vociferaba, en una entrevista con Noticias Monumental, como “exitosa” la negociación sobre el fondo sobre la educación superior llevada a cabo en agosto, en alusión al monto fijado para el 2023 y la relación 12 a 1 de inflación y aumento nominal.

“Logramos reducir el monto del FEES en términos reales”, exclamó, como muestra de su estulta perspectiva sobre la educación. Basta con recordar sin mucho esfuerzo que la subsunción de la prospectiva del plusvalor relativo del saber en concordancia con el mundo del trabajo es lo que ha limitado y llevado a la quiebra a muchos países, lo que provoca un conflicto entre el interés por la alfabetización con el desarrollo científico propio de los estudios de tercer nivel.

Sin conocer los impulsos y logros de la Costa Rica liberal que reconocía en la educación el pilar sobre el cual forjar nuestro Estado, redimensionando su gratuidad y cobertura total, afianzada en nuestra época decimonónica hasta quedar acentuada en el período reformista, solo nos queda fruncir el ceño ante semejante muestra de ignorancia.

Como trabajadores universitarios, seguiremos investigando, formando a las mejores personas, produciendo resultados que en tiempo de crisis son aún más visibles, a pesar de que los dirigentes burócratas de turno se alegren por recortar la inversión en la educación superior.

Ronald Rivera Alfaro

Heredia

Clínica saturada Copiado!

Como la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel, se comprometió a dar un mejor servicio a los asegurados, le recomiendo empezar por la clínica Clorito Picado, porque está saturada, pues atiende a pacientes de León XIII y La Peregrina, en Uruca, y a los de Tibás y gran parte de la Merced. Para retirar medicamentos o dejar recetas, las filas son interminables. Los adultos mayores prefieren irse para la casa sin su medicamento.

Para colmo de males, no hay dónde estacionar y los tráficos, sin ninguna consideración, reparten boletas o se llevan los vehículos, sin importarles que uno espera a un familiar que debe ser llevado a la casa después de un tratamiento.

Fernando Cordero Alvarado

Desamparados

