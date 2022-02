Cartas a la columna: Más actividades culturales

Tuve la suerte de llegar a vivir a Costa Rica contratado por Naciones Unidas en la década de 1970 y viví la época de oro del teatro y las actividades culturales del Ministerio de Cultura, con don Guido Sáenz a la cabeza. Recuerdo los muchos artistas, escritores y grupos teatrales que venían al Teatro Nacional, como Carlos Catania, Atahualpa Yupanqui, Ernesto Sábato y grupos teatrales de diversos países, actuando ante un público que llenaba hasta los pasillos del teatro.

Al respecto, me gustaría sugerir, ya que habrá cambio de gobierno pronto, que el nuevo ministerio de Cultura haga una labor similar a la que hizo don Guido Sáenz, trayendo al país artistas, escritores y grupos teatrales. En suma, actividades culturales que unan a todo el pueblo de Costa Rica, un país próspero y hospitalario, sin importar colores políticos.

Antonio Ortega

Curridabat

Propuesta de ley

Así cómo están por aprobar una ley para cobrar los impuestos aduaneros, con el valor de los fletes previos a la pandemia; propongo un proyecto de ley para hacer exactamente lo mismo con la gasolina, con el fin de evitar que se agudice la inflación.

Propongo que el impuesto único al combustible que pagamos los ciudadanos, se calcule con un valor máximo del precio del barril en el mercado internacional. Por ejemplo, fijar el tributo al equivalente máximo de $90, si sube más el petróleo, que el impuesto se calcule como máximo a ese precio. Y si baja, mejor para todos.

Francisco Quirós Quiñones

Pavas

Deuda de trabajadores independientes

La deuda de trabajadores independientes con la Caja debería ser analizada por un ente externo. En el 2013, la Auditoría de esa institución, en su informe ASAAI-210-2013, cuestionó que los porcentajes de cotización fijados para esos trabajadores no se ajustaban al “principio de legalidad”, ni tenían “razonabilidad”, ni se sustentaban en “costos reales”. Bajo esos cuestionamientos, ¿qué garantía de legitimidad podrán encontrar los deudores en cuanto a los montos por pagar? Antes que proyectos de ley para condonar o consultas de constitucionalidad sobre el asunto, lo que procede establecer, sin margen de duda, es que lo que se pretende cobrar cumple absolutamente con todos los requerimientos de ley. Como decía un refrán ya en desuso: “Cuentas claras, chocolate espeso”.

Jorge Herrera Fernández

Alajuela

Nómadas digitales

Antes de la aprobación del proyecto de ley sobre nómadas digitales, la Dirección General de Migración y Extranjería se expresó en contra. Al haberse aprobado, pese a esa oposición, el camino correcto es cumplir la ley y elaborar el reglamento, que no parecería ser tan complejo. Sin embargo, no es así; se está violentando la ley, incurriendo en otro caso de prevaricato, que está provocando indeterminadas pérdidas financieras para Costa Rica.

Freddy Pacheco León

Heredia

Contra cambio en IVM

Traté de ingresar al enlace que habilitó la CCSS para dar opiniones sobre los cambios en el IVM pero no funciona. Uno de los cambios que se planteó es llevar la edad de pensión a los 65 años para los hombres, quienes hoy se puede jubilar a los 61 años y 11 meses, pero no se han dado cuenta de que ahora, en Costa Rica, quien se quede sin trabajo después de los 50 años, nadie lo quiere contratar, aún teniendo experiencia y estudios universitarios. Lo que va a suceder es que los hijos de esos trabajadores discriminados por su edad, los tendrán que mantener hasta que cumplan los 65 años y se puedan pensionar, y si no tienen quien los mantenga, se convertirán en mendigos. Es mejor subir la cotización actual al IVM, que llevar la edad a 65 años.

Clever Antonio Calderón Rojas

La Uruca, San José

Respuesta a carta

En respuesta a la carta a la columna, publicada el lunes 14 de febrero, por la señora Lorena Campos Rodríguez, informamos que la consulta fue atendida y el trámite solicitado ya fue realizado en uno de nuestras sucursales.

María Briones Méndez

Supervisora de la Contraloría de Servicios del BCR

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204. Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.