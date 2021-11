Cartas a la columna: Martirio para comprar chip

Solicitar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) un simple chip prepagado a nombre de una ONG que restaura corales ha sido un constante dolor de cabeza.

Remití los papeles el jueves y la persona no contesta el teléfono ni los mensajes enviados por correo electrónico en los cuales le solicito la respuesta.

Estamos urgidos de contar con el servicio, he llamado dos veces al 1193 y dejado mensajes en Instagram, pero nadie se hace cargo.

Mónica Gutiérrez Ortiz, Ciudad Colón

Respuesta de la CNFL

Lo denunciado por Jorge Sánchez Segura, de Barva de Heredia, es un caso atípico en el restablecimiento del servicio eléctrico en ese sector, y obedeció a una secuencia de equipos dañados por la caída de ramas de árboles.

Luis Fernando Andrés Jácome, director de Distribución de la CNFL

¡Desamparados!

Desde el 2010 la empresa Telecable no cumple el contrato como fue firmado: eliminó nuestros canales favoritos, incluidos algunos de poca calidad, sin previo aviso, y desconecta la Internet de forma intermitente, etc.

La cereza en el pastel fue cuando comenzó la pandemia. El viernes 17 de abril del 2020, casi todo el día, la Internet y el cable estuvieron desconectados, lo cual nos perjudicó porque estamos en teletrabajo.

En vista de los frecuentes incumplimientos he decidido no pagar la última mensualidad. Exijo la intervención inmediata de la Dirección General de Calidad de la Sutel y las sanciones correspondientes, según lo determina la ley de telecomunicaciones.

Juan Carlos Iraheta Ruano, Tibás

Decadencia del ICE

El ICE ha sido durante muchos años el traje de dominguear de Costa Rica, su labor ha trascendido fronteras y la sociedad lo ha defendido a capa y espada a lo largo de la historia.

En los últimos tiempos, los presidentes ejecutivos nombrados son los amigotes del gobierno de turno, que no han tenido ni el criterio ni la fuerza suficiente para liberar las frecuencias para el mejor desempeño de las comunicaciones. Es así como su papel preponderante pierde sentido.

El pueblo no puede aceptar el aislamiento del mundo por carecer de instalación de empresas e industrias, por no contar con las frecuencias necesarias para una mejor comunicación con el resto del mundo, ni que el perjuicio se deba a la ausencia de voluntad institucional y autoridad de los ejecutivos.

Lo anterior nos pone en una creciente desventaja para competir en la instalación de mayores industrias que mucho las necesitamos para disminuir la tasa de desempleo.

Por estas circunstancias y la forma como opera financiera y contablemente, la institución se ha transformado en una isla que contraviene los intereses de nuestra sociedad.

Debemos tener presente que el ICE es una de las instituciones más endeudadas del sector público.

Rafael A. Fallas Garbanzo, Cartago

Le negaron atención médica

Estuve al borde de la muerte debido a una fortísima taquicardia, me mareé, casi caí desvanecido, vi todo oscuro. Dos días después, fui a la clínica Moreno Cañas, en donde se me negó atención porque mi cédula está vencida, precisamente en plena pandemia.

Delano Coleman Raphael, San José

Error de traducción

Hace unas semanas fui al Museo Nacional y encontré este horror: la placa de descripción de una escultura titulada «Crecimiento» viene con su traducción al inglés como «Grouth» (así, como lo leen, aunque lo correcto es «growth»).

¿Cómo es posible un error de este tipo en el Museo Nacional?, da vergüenza. Mejor no traduzcan nada o háganlo bien. Comenté la situación en la boletería y me dijeron que saben que en casi todas las traducciones hay errores. No me atreví a leerlas para no sufrir.

También me explicaron que por falta de presupuesto no han podido contratar a una persona que ayude con esto, ¿será posible?, ¿por qué no piden ayuda?, ¿un TCU de alguna universidad?, ¿voluntarios? No soy experto en inglés, pero me apunto a colaborar. ¡Se necesita «crecimiento» cultural!

José Felipe Saprissa Ortega, Heredia

Arreglo a medias

El servicio de Cabletica es pésimo. Para un simple trámite, me tuvieron 45 minutos en el télefono, me pasaron a tres departamentos y solucionaron el problema a medias.

Constantemente fallan el cable y la Internet y no consigo que venga un técnico a mi casa a revisar el problema.

Jeannette Ramírez Cortés, Alajuela