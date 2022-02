Cartas a la columna: Martirio cada mes

Me queda claro que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) no autorizó el aumento a Acueductos y Alcantarillados, pero es bien sabido lo que nos ocurre a los consumidores.

Mi mala experiencia es que, no obstante, las miles de evidencias (fotos, historiales de consumo, cambio de medidor, relecturas, mensajes por correo y por WhatsApp, etc.), por cuarta vez en lo que va de la pandemia me cobran ¢114.000 y, con gran “generosidad”, aducen haber dejado la factura en ¢65.000, o sea, casi tres veces más de lo que usualmente he pagado. Exijo una solución definitiva. Mi NIS es el 5152219.

Karolina Barrantes Pinel

Puntarenas

Empleo público

Los diputados, por estar discutiendo sobre la restricción sanitaria, no se enfocan en aprobar la ley de empleo público. Hagan algo bueno en los últimos días que les quedan.

Mario A. Romero Orozco

San José

Voracidad municipal

La Municipalidad de Goicoechea colocó estacionómetros detrás de la iglesia de San Antonio de Calle Blancos, en un lugar donde hay dos asilos de ancianos, una escuela de religión y casas de habitación.

Estacioné enfrente de mi propiedad y mi garaje para bajar mercadería de mantenimiento durante cinco minutos solamente. Los funcionarios municipales me vieron salir de mi casa y, aun así, me hicieron la boleta, sin ninguna consideración. En una zona urbana, deberían ser un poco tolerantes con quienes pagamos los impuestos.

Guillermo Guilá Esquivel

Guadalupe

Restricción vehicular

No se aprendió nada de la pandemia y los diputados, menos. La restricción vehicular debe ser mantenida y más bien ampliada, quizá ya no como medida sanitaria, sino para proteger el ambiente. Reactivar la economía, dicen los diputados. ¿Cuándo dejarán de pensar a corto plazo y legislar para el futuro?

Guido A. Cordero Barquero

Tibás

Vacunación obligatoria

El Gobierno no logró coordinar entre los ministerios de Salud y Educación Pública para vacunar a la mayor cantidad de la población posible. A pesar de todos los esfuerzos, algunas personas no quieren obtener tal beneficio gratuito.

Los educadores debemos presentar a nuestras jefaturas, por directriz del MEP, el carné de vacunación con la tercera dosis incluida, pero para los niños y jóvenes la inoculación no será requisito para asistir a clases presenciales, lo cual denota falta de coordinación entre los ministerios y la carencia de liderazgo y autoridad del Gobierno Central.

Cero políticas a favor de la salud de los menores de edad. ¿Apelamos entonces a la responsabilidad de los padres de familia? ¿Qué posición tienen al respecto el Patronato Nacional de la Infancia, la Defensoría de los Habitantes y la Dirección del Hospital Nacional de Niños?

Espero que padres y madres vacunen a sus hijos por conciencia, amor y responsabilidad para prevenir contagios.

Catalina Pérez Vargas

La Unión

Hornos solares

Llegó el verano y cerca de un millón de estudiantes regresan a los centros educativos. Tendrán que hacer filas para calentar sus almuerzos en hornos de microondas, lo que conlleva gastos en electricidad.

¿Por qué no usar hornos solares fabricados localmente, como se hace ya en cerca 45 colegios? Sería un ahorro cercano a los 825 kilovatios hora por cada horno. Como promotor y usuario de artefactos solares, con gusto daré una charla sobre esta materia.

Shyam S. Nandwani

Heredia

