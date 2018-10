Muchos de los manifestantes que apoyan la huelga no saben ni de qué trata. He tenido la oportunidad de preguntarles a muchos de ellos por qué están ahí y su respuesta es que no saben. Otras personas están tan poco informadas que desconocen quién es Rocío Aguilar y su papel en esto. ¿Cómo apoyan algo si no saben de qué trata o si el resultado serán consecuencias negativas? Lo irónico es que para ir a ver una película al cine siempre se sabe la trama y se averigua hasta el horario.