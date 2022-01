Cartas a la columna: Marchamos regalados

No entiendo por qué los diputados aprobaron el martes la condonación de 800.000 marchamos, proyecto presentado por el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Luis Ramón Carranza con el aval de 42 legisladores.

Qué alcahuetería para hacer crecer la vagancia, la irresponsabilidad y, en apariencia, para influir en los resultados de las elecciones. Las calles van a llenarse de humo y chatarra, y hay peligro de accidentes.

Quienes responsablemente pagamos puntualmente no podemos ni reclamar lo caros que salen los marchamos, si se toma en cuenta el pésimo estado de las calles y las restricciones.

José Luis Jop Gazel, Alajuela

Seguro del Estado

Soy una de las beneficiarias del seguro por el Estado; sin embargo, desde que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le pasó el trámite al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) ha sido un calvario para mí e imagino que para muchos otros, ya que no contestan, y menos en el chat del IMAS. Pronto perderé el beneficio. ¿A quién debo dirigir mi necesidad no atendida?

Andrea Bejarano Cascante, Alajuela

Corrupción impune

No veo que se haga algo para evitar los grandes desfalcos. En este país, la gran mayoría quiere trabajar en el Gobierno, con la única intención de obtener algo del pastel. Para eso cobran los impuestos, pues los buenos ejecutivos y demás personajes piden aumentos, gasolina y alimentos. No sé de dónde sale eso. Si se les paga tanto, ¿por qué más gastos?

Wilson Achio Garita, Santa Bárbara de Heredia

Tarea compartida

Estoy de acuerdo con Jorge Salas (Cartas, 19/2/22) en que el tipo de ropa no evita la violación. Pero discrepo de la responsabilidad del gobierno. Los violadores tienen una desviación sexual, son mental y sexualmente enfermos y la mayor parte de la responsabilidad la tienen el hogar y las malas costumbres. Es urgente una educación sexual sana. Familia, escuela y gobiernos deben trabajar unidos. Es la única forma.

Isabel Yglesias Piza, San Isidro de Heredia

Pésima asistencia técnica

Con sorpresa leí la frescura de la empresa Cabletica al publicar un autobombo en La Nación del 19 de enero. Hablan de canales de atención al público integrados, cuando la verdad es que al intentar obtener asistencia técnica, debido a sus múltiples averías, los chatbots son una muy buena forma de perder cuatro horas, sin mencionar la impericia del personal técnico para resolver un problema, si se tiene la suerte de ser atendido.

Pero su personal de ventas es sumamente eficiente para realizar spam telefónico, a fin de ofrecer constantemente productos no solicitados. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.

Rolando Retana Gutiérrez, Sabanilla de Montes de Oca

Discriminación por edad

En las crisis actuales, financiera, sanitaria y política, no deja de ser todavía más traumatizante la discriminación laboral que sufrimos las personas mayores de 50 años.

Tengo un buen currículo y salud para desempeñar profesionalmente labores comerciales, de mercadeo y ventas. Tengo 58 años recién cumplidos. Mi último puesto fue el de jefe comercial en una empresa de servicios de transporte internacional, donde varias personas estaban a mi cargo y cumplí funciones de director comercial, aunque nunca se me reconoció económicamente. La empresa, después de tres décadas en el mercado, cerró operaciones hace tres años.

He concursado para puestos en la misma rama y tan siquiera me han contestado para darme las gracias. La última vez que presenté una solicitud para un trabajo entre los requisitos solicitaban tener entre 25 y 47 años de edad. Aun así lo intenté. Tal vez lo hice por llenar la necesidad de sentirme útil, pero internamente sé que no van ni a agradecerme por participar.

Juan Carlos Mora Molina, San José

Renta global

El diseño de la renta global es un ensañamiento contra los que tenemos, entre la pensión del IVM y los intereses de unos ahorros, ingresos por menos de millón y medio al mes.

Joaquín B. Murillo Quirós, Guanacaste

