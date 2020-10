Soy adulto mayor, y para hacer dos viajes de Cartago a Alajuela el martes y jueves, ida y regreso, tardé siete horas en cada uno. ¿Cuándo las personas perdieron la sensatez y el sentido común? ¿Cómo es que no valoran las circunstancias del país para no llegar a la conclusión de que estamos en un colapso social causado por el déficit fiscal que no corrigieron los gobiernos de turno en 50 años, y nos sumieron en este berenjenal?