Abordé el bus que va de barrio Pilar a Guadalupe, en el hospital Calderón Guardia, el 14 de febrero, a las 3:30 de la tarde, y necesitaba bajarme en el Centro Comercial Guadalupe. Solicité al chofer tres veces que se detuviera en la parada, pero se hizo el que no me escuchó, aunque me encontraba a su lado. Le pregunté por qué no se había detenido y me dijo que yo debía tocar el timbre.