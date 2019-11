Debido a las extensas plantaciones, es necesario el uso de avionetas para fumigar. El químico no solo mata las plagas, sino que también queda disperso en el aire y en las aguas, y afecta a los trabajadores. Conocidos y familiares tienen manchas en la piel que no se quitan con nada y padecen enfermedades respiratorias. Los médicos nunca dan una respuesta de la causa y las empresas no se hacen responsables.