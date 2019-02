El 7 de febrero le quitaron la placa a mi auto porque, según el tráfico, estaba mal estacionado y obstruía el paso, de lo cual no me di cuenta. No me quejo por la multa, si se consideró que el vehículo estaba mal estacionado. El asunto es que tardaron tres días para notificar el monto al banco, el cual cancelé, y cuando fui al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) a retirar la placa, me indicaron que debía sacar cita y me la dieron para tres semanas después, es decir, ¡la placa me la entregan el 1.° de marzo! Son más de tres semanas sin carro para cumplir mis deberes. ¿Cómo es posible? ¿Es falta de personal o pura burocracia?