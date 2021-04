Fui al Ebáis del centro de Alajuela a actualizar mis datos cuando la campaña de vacunación contra la covid-19 dio inicio. Tengo 74 años. Como no me llamaron, volví al centro médico para preguntar la razón. Una persona, en la puerta, muy grosera, dijo que ya me llamarían, que debía esperar. Traté de ir a la oficina correspondiente a cerciorarme de que no hubiera error en mis datos y casi no me deja pasar.