Entiendo que ningún ser humano quiere estar internado en un hospital, pero, cuando se pierde la salud, no hay otra opción. Tuve la experiencia de estar internado durante 42 días en el Hospital México por un problema en el corazón. La atención médica fue excelente, pero la alimentación, un verdadero trauma: la comida no tenía sabor y el arroz, que es la base del plato del día, no tenía el mínimo condimento. No sé por qué los nutricionistas no recomiendan sazonar con ajo, cebolla o chile dulce frescos.