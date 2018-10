Hace un año, estudio inglés en un centro prestigioso. El profesor no sabía la diferencia entre dos palabras comunes en inglés. Otra profesora no sabía que cierta palabra es un verbo. También estudio arte en una institución del Gobierno, el profesor siempre nos proyecta documentales y se sale de la clase. No podemos conformarnos con los profesores. Tenemos a la mano Internet, una fuente de sabiduría que supera la mente de un profesor. Estoy seguro de que los estudiantes que no recibieron clases podrían aprender mucho más viendo documentales y leyendo libros que sentarse en un pupitre todo el tiempo. El Estado se ahorraría mucho sin la existencia de profesores de colegio.