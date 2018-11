En el Registro Civil me citaron a un departamento que no existe, con una funcionaria que estaba de vacaciones ese día. Hablé con un empleado que no entendía nada, decidía menos y todo lo tenía que consultar con su jefe porque su superior no recibe a ningún ciudadano. Para terminar, me dieron un número de teléfono que siempre está ocupado o no sirve. Lo malo no es que los ciudadanos pagamos esa burocracia.