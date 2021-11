Cartas a la columna: Mal suministro de agua

Hace unos 30 años Acueductos y Alcantarillados se hizo cargo de la cañería de los barrios San Bosco y Santa Cecilia, en Ciudad Colón, cantón de Mora. Desde entonces, el mal servicio y la mala calidad del agua han sido la tónica.

El AyA no ha mejorado en nada lo que parece un sistema de pajillas en lugar de cañería. En verano, continuamente somos sometidos a racionamientos y faltantes debidos a la sequía, y en la temporada lluviosa nos suspenden el suministro porque las crecidas del río dañan la cañería. Encima, los abonados nunca somos notificados oportunamente.

Una mejora en las cañerías en los próximos 10 años no la vemos viable. Una opción que solicitamos es la conexión con Puente de Mulas, que abastece el distrito Colón.

William Rivas Rojas, Mora

Idea descabellada

José María Villalta, del Frente Amplio, pretende anular a los jueces su potestad en asuntos laborales. Es descabellado proponer que un funcionario del Ministerio de Trabajo dicte sentencias. Es, ni más ni menos, querer hacer daño a la empresa privada, que es la que mantiene la economía del país, ya que las instituciones y empresas del Estado lo único que generan son pérdidas millonarias.

Hoy es con la leyes laborales, mañana será con otras. Sentencias y multas extremadamente desproporcionadas son una estocada para la empresa privada. Suena a comunismo puro. Espero que los diputados no lo aprueben.

Alexis Villalobos Soto, Alajuela

Daño en cable

Desde abril del 2020 varios canales del servicio que nos provee Cabletica (749940) presentan distintos problemas, particularmente la imagen de AXN se distorsiona, la señal se interrumpe, no se escucha o la pantalla queda en negro.

He hecho múltiples reportes, como múltiples han sido las visitas de los técnicos, quienes alegan que su compañero anterior hizo mal los trabajos, vuelven a realizarlos y prometen que no habrá otras fallas.

Lo único claro es que el daño no está en la instalación en nuestra casa; también, he consultado si obedece a problemas de la señal internacional, pero no recibo respuesta. En cada llamada gasto, como mínimo, 30 minutos con los agentes de servicio. Cabletica me debe una explicación.

Carlos Cárdenas Villaplana, Curridabat

Víctima de fraude

Me vaciaron la cuenta a través de Sinpe Móvil y el Banco Nacional ha reaccionado muy lentamente. No tengo la información clara, ni entiendo cómo sucedió el fraude. ¿Qué seguridad nos dan los bancos contra el hampa? De acuerdo con las noticias, estos fraudes son cada vez más comunes. ¿Qué hacemos como clientes frente a esta situación? ¿Quién responde? No he seguido ningún enlace ni recibido llamada al respecto. Espero que alguien del banco me responda.

Natalia Zamora Sauma, San José

Armas y política

Comparto la opinión de Jean R. Redmond (carta del 28 de octubre del 2021) sobre las armas y la campaña política. Si yo fuera uno de los tantos candidatos, esa forma de pensar en contra de la paz y la libertad no iría conmigo. Cualquiera de esas armas robada por un delincuente o en manos de alguien indebido podría convertirse en cuchillo de doble filo para una persona inocente, de su familia o la mía.

Ivette Hernández Zumbado, San Isidro de Heredia

Premio militarista

Muy sólido el argumento de Freddy Pacheco León (1/11/2021) con respecto al edificio de la Asamblea Legislativa, que por su aspecto exterior con razón muchos consideran como un horrible cajón y hace algo más de un año alguien lo describió como un búnker, que es obra militar.

Ahondo en esa generalizada percepción visual: por tres lados, incluyendo hacia la plaza de la Democracia, tiene funestos y fúnebres huecos alargados que, entre otros, en la Edad Media, identificaban como aspilleras: aberturas verticales, largas y estrechas, por las que apenas cabía la punta de un fusil para maliciosamente atacar a la ciudadanía indefensa.

Como retrata «El año de la ira», magnífica «investigación» de Carlos Cortés, aquí, esas obras militares encontraron aplicación en los tenebrosos años de los Tinoco. Pero, a más de cien años, ¡en un país sin ejército, vaya manera de esconder y escamotear el alma nacional! A esa obra por dentro le llueven aguas y por fuera, críticas, debido a su estética tétrica.

Víctor Valembois, Montes de Oca