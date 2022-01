Cartas a la columna: Mal servicio del ICE

Vivo en San Isidro de Atenas y en mi casa la señal celular se mantuvo entre moderada y buena hasta hace una semana. Ahora la mayor parte del tiempo es deficiente. Ya lo reporté al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y me pidieron dar dos semanas de tiempo, a pesar de que les indiqué mi urgencia porque necesito la internet para trabajar.

María Arce Hernández, Atenas

Es suficiente

El Banco Popular está suficientemente capitalizado gracias a las empresas y los trabajadores. ¿Seguiremos incrementando su capital por siempre? Propongo que se modifique la ley y se use el dinero para amortizar la deuda externa o para fortalecer pensiones de adultos mayores cuyos montos sean inferiores a ¢200.000 mensuales. En ambos casos, sería una utilización más adecuada de ese dinero.

Luis Diego Soto Clausen, San Isidro de Heredia

Ausentes

Según un medio digital, la diputada liberacionista Franggi Nicolás ha faltado a 188 de las 701 sesiones parlamentarias. También encabeza la inasistencia en votaciones (900 de 1.765), seguida por Pedro Muñoz, del PUSC, con 879 ausencias a las votaciones.

Si es así, qué vergüenza que sus partidos lo toleren. Todo discurso bonito se les cae.

Jorge Sandoval León, Curridabat

Falsa promesa

El lunes 9 de marzo del 2015 un diario tituló “Adiós a inundaciones en Gravilias”. Pasados siete años, los ingenieros y la Municipalidad han hecho el soberano ridículo, porque todo está igual de mal.

La Caja Costarricense de Seguro Social y el Poder Judicial no se les quedan atrás en la inoperancia muy bien pagada. Hoy, echo de menos las reglas de cálculo y las “tablas usuales” de entonces, con las que solucionábamos los problemas matemáticos.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

Quema de cañaverales

La quema de cañaverales en Abangares, en Taboga y otros más, altera el ambiente, destruye los microorganismos del suelo, contamina el aire, daña la salud de los pobladores, destruye biodiversidad.

La incapacidad para hacer cumplir la normativa para proteger el medioambiente contradice el eslogan “cuidemos el ambiente” y exaspera la conciencia de los que pedimos leyes justas. ¿Hasta cuándo?

Dora María Quesada Vanegas, Las Juntas de Abangares

Pagó $6.000 a Viajes Colón

Soy una de las afectadas por lo que sucede en Viajes Colón y Club de Viajes Colón. En junio del 2018 compré un club por un monto de $6.000, de los cuales usé apenas $1.500.

He hecho varios intentos para utilizar el resto y no ha habido forma de que respondan. Quien me vendió el plan dice que ella, por respeto y agradecimiento a sus clientes, nos tiene en una lista de espera prioritaria, pero que quién sabe cuándo van a resolvernos el problema, pues tienen que vender activos para poder honrar sus deudas.

Los clubes que me vendieron tienen una nota donde se estipula que están respaldados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y que no voy a perder mi dinero; mientras tanto, tendré que esperar sentada, y si quiero viajar deberé pagar de nuevo. ¿Me reconocerán los intereses?

María Elena Lizano Silva, Curridabat

Cambio para mal

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) se burla de la gente. Me dieron un número de teléfono (8000004627) para solicitar una cita que solamente dan por ese medio. Debido a un cambio de domicilio, me quedé sin seguro por el Estado, que antes otorgaba la Caja Costarricense de Seguro Social.

De momento, no cuento con seguro y, por mi edad, no puedo estar así. Esa es la razón por la cual me urge la cita, para exponer mi situación y recuperar el aseguramiento estatal. El trámite tengo que efectuarlo en el IMAS de Alajuela. El cambio de la CCSS al IMAS me ha perjudicado.

Gloria María Campos Rodríguez, Alajuela

