Cartas a la columna: Mal servicio de buses

El jueves pasado estuve casi una hora esperando el bus para Salitrillos de Montes de Oca. Vi pasar dos unidades, a ambas les hice señales para que se detuvieran en la parada. Ninguna se detuvo, mostrando un desprecio absoluto por el usuario. Cesmag debería recordarles a sus choferes que están al servicio del público y que es su obligación detenerse en cada parada a recoger a los pasajeros.

En esas circunstancias, el servicio al cliente no es malo, sino que es nulo. No dan el servicio que por ley tienen que ofrecer a cualquier persona. Esos choferes deben creer que el bus es de ellos para su uso privado. Fatal.

Habib Succar Guzmán

Zapote, San José

La ignorancia

Costa Rica está sufriendo duramente por la pandemia, con tasas de contagio altas y hospitales saturados. Sufriendo tanto los familiares de los enfermos como de los fallecidos. Además, está el sufrimiento de los costarricenses que se quedan sin trabajo, y de aquellos que se desenvuelven en el comercio formal e informal viendo sus ingresos reducidos. Es un sufrimiento generalizado.

Al mismo tiempo, tenemos a los costarricenses que no se quieren vacunar, ya sea por sus creencias religiosas o simplemente porque no quieren la vacuna. También están quienes solo buscan llevarle la contraria al gobierno. Pero la verdad es que, a una gran cantidad de costarricenses la ignorancia les está ganando, y los demás recibimos la afectación directa de la pandemia.

En estas condiciones, rogamos al gobierno por no más medidas sanitarias restrictivas, inclusive, exigimos una inmediata reactivación de la economía, Sin embargo, es algo que va a ser muy difícil de cumplir, mientras que los costarricenses sigamos mostrando la actitud contraria a las medidas sanitarias y otros sigan diciendo no a la vacuna.

Que el bicentenario nos sirva de escudo para levantar la bandera de la solidaridad, del respecto, de la tolerancia y entre todos hagamos lo imposible para derrotar la covid-19. No permitamos que la ignorancia nos derrote.

Efren Elizondo Granados

Pérez Zeledón, San José

Educadores administrando

Repetidamente, los medios públicos de comunicación hacen referencia a malas prácticas administrativas en el MEP, de ellas, me imagino, tiene el beneplácito o por lo menos, el conocimiento, el Consejo Nacional de Educación. Esas malas prácticas no solo cuestan mucho dinero a los costarricenses, sino que también los distrae de su objetivo principal, que es el campo educativo.

A mi parecer, no se debe poner a educadores a administrar el MEP. No dudo que hayan sido buenos docentes, pero en la administración general no tienen los requisitos para encargarse de un sistema tan grande y complejo, como es el educativo. El próximo gobierno, de manera revolucionaria, debería tomar en cuenta esta afirmación.

Carlos Masis Acosta

Oreamuno, Cartago

Marchamo

Cuestiona el señor Elian Villegas, ministro de Hacienda, la idea de los diputados de rebajar el valor del marchamo, conscientes de que las llamadas restricciones vehiculares han generado millones de colones en multas. Si el señor Villegas quiere más dinero, que busque la forma de cobrar los miles de millones de colones por concepto de marchamos atrasados.

Fernando Cordero Alvarado

Desamparados, San José

Datos sobre covid-19

Quisiera que en las conferencias de prensa de Casa Presidencial nos informen sobre los datos de contagios, ocupación de UCI, internamientos en hospitales, etc. Me gustaría que mostraran gráficos y cuadros para poder dimensionar lo terrible de las cifras.

Me parece muy extraño que tanta inoculación realizada hasta el momento y que cada vez sean más las personas contagiadas. Sería interesante que nos muestren los resultados. ¿O será que el Ministerio de Salud y la misma OMS se han dado cuenta que las vacunas no son lo suficientemente efectivas?

Anabelle Araya García

Zapote, San José