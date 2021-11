Cartas a la columna: Mal rato en supermercado

Soy una adulta mayor y me urgía comprar unos alimentos. Fui al supermercado Megasúper, en el centro de Alajuela. Terminadas las compras y pagada la cuenta, en la puerta, un vigilante me solicitó colocar la bolsa sobre la mesa. Sacó todo lo que adquirí y una caja de pan se abrió y una bolsa se salió de ella.

El guarda la recogió y volvió a colocarla dentro de la caja, sin ninguna medida de higiene en esta época de pandemia. No me pareció, porque yo estudié manipulación de alimentos en el INA de Alajuela.

Además, me pidió las facturas, le enseñé una porque la otra no la hallaba debido a la congoja. Le dije que fuera donde la cajera para que comprobara que yo había pagado lo que compré, le expliqué que soy profesora pensionada del MEP. Después del susto, me fui a mi casa triste y avergonzada porque me confundieron con una ladrona.

Ana María León Araya, Alajuela

Aumento en póliza de vida

En un año, la póliza de vida ha aumentado un 100 %. Pago cerca de ¢40.000. Entre las razones deben estar la cantidad de adultos mayores afiliados y la pandemia de covid-19.

El artículo 33 de nuestra Constitución, acerca de que toda persona es igual ante la ley, no lo consideran. En la edad en que más necesitamos por salud un salario que nos proteja, por el contrario, es cuando más nos sacan del bolsillo.

En poco tiempo, hemos pasado por dos aseguradoras. Me pregunto por qué no volver al Instituto Nacional de Seguros. Si uno envía la queja por correo, de forma automática le dicen que debe esperar 15 días hábiles, o sea, 20 días, para obtener una respuesta.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

País burocrático

La burocracia mata. La administración pública agoniza. Hay que cambiar el régimen de servicio civil para lograr lo que señala el artículo 191 constitucional: un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración.

La inamovilidad de los burócratas es absolutamente antidemocrática. O hay burocracia o hay democracia, es decir, o manda el pueblo o mandan los burócratas. La Constitución, en el artículo primero, estipula que Costa Rica es una República democrática, pero lo que ha prevalecido es una nación burocrática, porque son los burócratas los que tienen harta a la gente. Esto debe cambiar si de verdad queremos ser un pueblo democrático.

Guillermo Malavassi Vargas, Curridabat

Medida necesaria contra la covid-19

En las últimas semanas he leído, oído y visto quejas y molestias de diversos sectores productivos por la insistencia del Ministerio de Salud en exigir el código QR para ingresar en determinados sitios comerciales si entra en vigor la obligatoriedad.

Esos empresarios sugieren mostrar el carné como prueba de vacunación y la cédula, pero debe tenerse en cuenta que se falsifican y venden, en sumas elevadas, licencias de conducir, la misma cédula y hasta recetas médicas con el fin, como en este último caso, de sustraer ampollas del anestésico fentanilo.

Entiendo los argumentos de los oponentes en relación con las pérdidas económicas que representaría para los negocios, pero la inmunidad de rebaño tiene prelación sobre sus argumentos y, más aún, porque la covid-19 sigue siendo parte de nuestro entorno. Me parece que, consecuentemente, el presentar el código QR en determinados lugares comerciales es la única solución por ahora y mientras la delincuencia no logre también falsificarlo.

Armando Salas Martínez, Escazú

Dinero sustraído de forma electrónica

Es indignante que una vez más en este año tenga problemas con el Banco de Costa Rica. En esta oportunidad, sin mi autorización, alguien hizo transacciones desde una de mis cuentas durante dos días. El Banco no me brinda seguridad. Si bien es cierto que fui muy bien atendida y contestaron mis preguntas, una de las soluciones que me dieron para resguardar mi dinero no me la informaron antes, y se supone que es la más segura.

Si es la más segura, ¿por qué no la activan de forma automática y me evitan llamar, llenar formularios y hasta ir al banco? Aparte de todo esto, los formularios y la llamada “tarjeta dinámica” no son nada amigables con el cliente. Intenté llenar el formulario para que investiguen si me devuelven el dinero, pero la página no funciona adecuadamente y tampoco contestan el teléfono.

La tarjeta dinámica, si no se utiliza durante cierto período, hay que cambiar la clave y hacer un procedimiento bastante tedioso.

Eugenia Soto Suárez, San José