Interesado en el aseguramiento de una empleada doméstica y para no contraer la covid-19, he tratado por diversos medios virtuales de obtener un número patronal, y tropiezo con una serie de dificultades. Al entrar en la página, me preguntan por el «usuario». Yo entiendo que se trata del nombre de la persona, pero no; es el número de cédula, aspecto que deberían aclarar.