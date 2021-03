Ya no me cabe ninguna duda. Dentro de muy pocos días, el Fondo Monetario Internacional determinará que en Costa Rica no hay ninguna crisis económica. Gracias a la magnanimidad de los jeques sin turbante de la Dubái legislativa, toda deuda bancaria, no importa su origen, será borrada mediante leyes que los beneficiarios pagarán con creces a estos benefactores mediante votos a sus partidos en el venidero zafarrancho político.