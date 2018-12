Hace semanas, recibo llamadas y mensajes de cobro del Despacho Legal ST, cuyos empleados me amenazan con denuncias judiciales, embargos y bloqueos de cuentas y tarjetas. Mi celular está a nombre de mi hija, pero lo uso yo. No obstante, ni ella ni yo somos la persona que la empresa de cobros persigue. Me comuniqué con la asesora legal, le expuse la situación y se suponía que entendió que no tenemos nada que ver en el asunto. Sin embargo, entre el 7 y el 8 de diciembre he recibido unos 25 mensajes de ellos, lo cual no solo es molesto sino ilegal.