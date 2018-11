El 16 de agosto fui víctima de dos estafas a través de la sucursal electrónica del BAC. Presenté la denuncia al OIJ según las instrucciones del BAC. Tres días después me comunicaron que como las transferencias se hicieron con mis credenciales el banco no se hace responsable. ¿Por qué el BAC no me ha dado la dirección IP desde donde se efectuaron las transacciones para probar que las transferencias no las hice yo? Solicito al BAC la resolución de mi caso.