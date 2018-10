Antipatriotas, vestidos de empleados públicos, le infligieron la mayor agresión que conozca la historia a nuestra democracia. En grupo, increparon al presidente con palabras soeces, cargadas de matonismo, y lo agredieron. El primer día de huelga, en un acto flagrante, funcionarios municipales, al mejor estilo de las películas del oeste, paralizaron el tren y obligaron a los pasajeros a caminar hasta sus trabajos. Si ante este delito las autoridades hubieran actuado enérgicamente, muchas de esas violaciones no habrían sucedido. Sin embargo, en una reprochable actitud del alcalde de San José, los perdonó y no les rebajarán los días no laborados. Me gustaría saber qué opina el Concejo Municipal, encabezado por Jorge Vargas.