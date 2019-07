Es espacio de inaudita melancolía, convertido en una vacía, silente y desértica explanada. Se me clava en el rincón más sensible de la nostalgia, me revuelve los recuerdos de otro tiempo y me hace reflexionar en cuán banal es en el fondo la irrelevante levedad del ser, o como también lo dijo el poeta Antonio Machado: “Todo pasa y todo queda/ pero lo nuestro es pasar/ pasar haciendo camino/ camino sobre la mar”… Vivirás en mis recuerdos, Liceo Napoleón Quesada.