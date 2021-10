Cartas a la columna: Ley debidamente vetada

Con fines puramente electoreros, los diputados aprobaron rebajar el marchamo, con el supuesto fin de ayudar a los ciudadanos en estos tiempos de dificultad económica, a sabiendas de que quedaría un hueco fiscal de ¢30.000 millones, que tendría que ser cubierto tarde o temprano por todos los costarricenses mediante impuestos.

El presidente Alvarado, actuando responsablemente, vetó la ley. Y, por supuesto, los diputados aprovecharon para calificarlo de todos los modos posibles. Sin embargo, cuando la Asamblea Legislativa estaba en teletrabajo, por el confinamiento sanitario, y se pidió a los diputados que ayudaran a paliar la crisis renunciando al beneficio de los 500 galones de gasolina que reciben mensualmente se negaron. ¿Será que lo que es bueno para el ganso no es bueno para la gansa?

Patricia Odio Yglesias, Santa Ana

Trámite enrevesado

Muy acertada es la decisión del gobierno de adelantar la flexibilización de las medidas de restricción de los fines de semana. No obstante, sigue siendo enrevesada la solicitud del código QR. El Ministerio de Salud debió dejar el asunto bajo la responsabilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CSS), pues cuenta con el sistema EDUS.

Salud solo funciona de enlace a través de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Además, la CCSS tiene a su cargo el proceso completo de vacunación.

Si queremos abrir la economía, no debemos poner tanto impedimento a la población. No están pensando en los miles de ciudadanos que no cuentan con Internet para hacerlo.

Los cuestionamientos de la gente son totalmente válidos. Recurrieron a una empresa externa para manejar datos personales (zapatero a tus zapatos). En el EDUS es posible consultar y actualizar la información sanitaria y basta con descargar la aplicación.

En lugar de entrabar con imposiciones, deberían insistir en la campaña de vacunación y medidas sanitarias para la gente subversiva. Muchos andan incluso sin mascarilla.

José Rugama Hernández, San José

No hay aceras

Hacia Granadilla, desde el taller Wabe, muchas propiedades carecen de aceras. Se piensa en los ciclistas, pero no en los peatones. A quien corresponda debe construir las aceras.

Patricia Chaves Castro, Curridabat

Pedido incompleto

Debido a la pandemia, he utilizado las plataformas de entrega a domicilio de los restaurantes de comidas rápidas. No es la primera ni la segunda ni la tercera ni la cuarta vez que no llega el pedido completo.

La aplicación permite presentar la queja y reembolsan el dinero cuando cancelan el pedido, lo molesto es no recibir lo que se pidió y comer a medias. ¿Habrá control de calidad sobre los pedidos hechos mediante las plataformas, por cuanto la comida viene empacada y sellada del restaurante? ¿Dónde queda la comida que no fue enviada? En el número telefónico que aparece en la factura, solo sale un mensaje grabado, pero no es posible resolver el problema en el momento. El cliente queda desprotegido.

Róger A. Seravalli Monge, San José

En deuda con la CCSS

Un partido político le debe a la seguridad social ¢14 millones y descaradamente pide votos. Industrias, agencias de aduanas, transportistas y trabajadores independientes le adeudan a la CCSS. El asunto de ponerlos en orden es muy fácil: se necesita voluntad política para legislar independientemente de quiénes resulten perjudicados.

Las agencias de aduanas tramitan permisos en línea ante Procomer, que involucran al Minae, el MAG y el Ministerio de Salud, entre otras dependencias. Los extintores, por ejemplo, necesitan el visto bueno de la oficina del ozono, en acatamiento a lo que establece el Protocolo de Montreal. El importador debe adjuntar, además de los documentos de importación, una certificación con vigencia mínima de 30 días de que está al día con la CCSS. Este mecanismo pueden emplearlo las demás oficinas públicas. La municipalidad puede pedir una certificación para renovar las patentes; Hacienda, bloquear la facturación electrónica; el TSE, rechazar la participación en contiendas electorales de los morosos; y el Ministerio de Salud no dar permisos de funcionamiento.

El colmo es que la CCSS, el MOPT, el AyA o el INS adjudiquen licitaciones a proveedores morosos.

Jorge E. Varela Solís, Moravia