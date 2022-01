Cartas a la columna: Ley contra la discapacidad

Llama la atención el persistente menosprecio hacia la ciudadanía, en general, y las personas con discapacidad, en particular, del gobierno y la Asamblea Legislativa. Tres diputados presentaron el proyecto de comercio al aire libre, el cual fue aprobado en segundo debate y con la firma del presidente ya es ley de la República.

No bastó con cerrar los servicios de rehabilitación a las personas con discapacidad durante dos años, sino que ahora también se pretende limitarles todavía más la libre movilidad en sus comunidades. La mayoría de las aceras ya son intransitables, incluso para peatones, pero también las calles, a las cuales con frecuencia debemos lanzarnos, dado el lamentable estado de las aceras. Ocurrencias y añoranzas por emular modelos de países que sí cuentan con infraestructura adecuada, pero además sin un serio análisis y de forma inconsulta con las personas afectadas.

Federico Montero Mejía, Montes de Oca

Tiempos pasados

Patricia Mora y Suray Carrillo me alegraron el día porque me retrotrajeron a mi época contestaría, de aquella izquierda utópica de Argentina en mis 17. Ambas se quedaron en los 70. Tendríamos que prohibir los avances en materia tecnológica, volver a las locomotoras de carbón, construir enormes monobloques en donde está el aeropuerto de Liberia. Lamento vivir en esta maravillosa Costa Rica, porque no tenemos un archipiélago Gulag para esconder a los disidentes.

Alberto Taliansky Levitzki, San José

BN y adultos mayores

Recientemente, uno de mis tíos fue al Banco Nacional de Heredia y pasó más de tres horas haciendo fila. Él tiene 80 años y no le ofrecieron un asiento. A una amiga de 66 años le pasó lo mismo.

Carlos D. González Ramírez, Heredia

Apellido piamontés

El apellido Albertazzi vino al país en 1861 del Piamonte, norte de Italia. Mi tatarabuelo Matteo, cantero y albañil, llegó con su esposa Giovanna y fundó la extensa familia con ese apellido. Él y sus hijos ejercieron esos oficios y dejaron su huella en calles y puentes, así como en el trabajo en piedra del Teatro Nacional.

Uno de sus descendientes más destacados fue José Albertazzi Avendaño (1892-1967), abogado y gran orador como diputado, político, además de reconocido poeta. Es una lástima que alguien con el mismo apellido, un personaje gris, gane notoriedad con actos y dichos contrarios a la tradición familiar.

Hugo Mora Poltronieri, Escazú

Causa de accidentes

En una carta, Julián Martínez Madriz indicó que para evitar accidentes no hacen falta más tráficos, sino educación vial. Concuerdo con él porque en ese aspecto algunos conductores son un desastre, pero creo que lo que más influye en los accidentes es que las carreteras carecen de demarcación.

Henry Martinez Gallo, Liberia

Entrega de lentes retrasada

El día 27 de diciembre del 2021 compré unos lentes en Ópticas Visión. Tardaron 10 días en entregarlos, pero por defectos de graduación tuve que devolverlos. Más de un mes después, no tengo los lentes que necesito permanentemente. Cada vez que llamo a la óptica me dicen que espere dos o tres días más.

Luisa Wilson Pérez, San José

Asalto a hospital de Heredia

La única vez que personas violentas irrumpieron en un hospital fue en Limón. Grupos narcos entraron con el fin de asesinar a un rival. El 26 de enero, un grupo de energúmenos, azuzados por una diputada, al mismo nivel de los narcos, asaltaron el hospital de Heredia y atacaron a pacientes y personal. Contra estos últimos, además, lanzaron toda clase de ofensas, incluso los llamaron asesinos.

La ignorancia se perdona, pero no la violencia. Reproduzco las palabras de la presidenta de la Asamblea: “No puedo ni tolerar, ni callar, ni tener paciencia con malandrines que se creen con derecho a irrumpir en un centro de salud para satisfacer su extraviado concepto de la realidad”.

Gustavo Elizondo Fallas, Santa María de Dota

Avance legal

El primer caso de crueldad con animales llevado a juicio, del cual tengo conocimiento, lo presenté en nombre de WSPA. Un perrito tuvo la mala fortuna de entrar en la cancha mientras se celebraba un partido, y un futbolista lo pateó.

Aún recuerdo que, al presentar la denuncia, un fiscal dijo “pero es solo un perro”. El abogado a cargo hizo una brillante exposición, y en ese momento solo podíamos aspirar a una multa fuerte, gracias a una jueza simpatizante con la causa.

El zoológico Simón Bolívar tiene sus días contados hace muchos años, ya es hora de ponerlo a dormir o enviarlo a pastar. La resolución reciente de los jueces es un gran avance en un país que se precia de admirar y cuidar la naturaleza, en lugar de encerrar a los animales en cajones por el resto de sus vidas.

Gerardo Huertas Arias, San José

Cartas por WhatsApp

