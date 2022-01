Cartas a la columna: Lentitud en Migración

Soy trabajadora del Gobierno, pedí vacaciones para llevar a dos parientes venezolanos que están de paseo en mi casa a solicitar una prórroga de la visa. Pagamos los $100 por cada uno de ellos, imprimimos los documentos requeridos, mucho antes de que venciera el mes de estadía y tienen tiquete de regreso.

Cuando entregaron los papeles, nos dijeron que incluso llevaban más de lo necesario, su único “defecto” es ser adultos mayores y no manejar adecuadamente la tecnología para tener un correo electrónico. Quien los atendió les manifestó que no era problema, que enviaran el correo de la persona donde se hospedaban, lo cual se hizo desde mi celular al momento de salir de la oficina.

Dos meses después no tienen la prórroga. Vienen de Venezuela, país sumido en una crisis mayúscula, donde los trámites funcionan a ritmo de tortuga, sin ofender al quelonio. ¿No es cierto que tenemos un gobierno digital para aligerar trámites innecesarios y eliminar burocracia?

Guadalupe Rodríguez Rojas, San José

Aumento de pensión

La Caja Costarricense de Seguro Social aprobó en diciembre un aumento del 0,76% en la pensión después de más de tres años, con pago retroactivo a julio del 2021. Nos pagaron enero a finales de diciembre y el esperado aumento no llegó. El 29 de enero nos pagaron febrero y tampoco la deuda se honró. ¿Seguiremos sin aumento durante más años?

Gerardo Arias González, La Unión

Doble postulación

¿Cuándo habrá diputados valientes que aprueben la ley para eliminar la doble postulación y que los legisladores que quieran participar en las elecciones tengan que renunciar?

Álvaro Cordero Vega, Tibás

Nombramientos políticos

Una de las causas principales que tienen al país al borde del abismo es que el presidente de turno se deja llevar por compadrazgos políticos, familiares y económicos a la hora de nombrar ministros, altos cargos en instituciones autónomas y bancos, así como embajadores, cónsules y otros, obviando idoneidad y algunas veces aspectos éticos y morales.

Hoy más que nunca es imprescindible que el presidente que elijamos se haga acompañar por ministros y otros colaboradores con una hoja de vida que muestre que están preparados para desempeñarse bien en el puesto, hagan caso omiso del clientelismo y otras consideraciones de orden político.

Sería importante que en los debates a los candidatos se les pregunte si estarán dispuestos, de ser elegidos, a realizar los nombramientos mediante concurso público.

Jorge Enrique Villalobos Salazar, San Joaquín de Flores

Cambio denegado

El 27 de enero fui a comprar una rasuradora eléctrica al almacén El Rey del paseo Colón. Solicité una máquina para la barba y me ofrecieron varios modelos. Escogí la de mayor precio, pensando que era la mejor, pero cuando la revisé en mi casa me di cuenta de que era para rasurarse el cuerpo.

El viernes 28 solicité el cambio y no lo aceptaron. Les dejé el aparato, pues no me sirve, y perdí mi dinero.

Alonso Abdelnour Vásquez, Santa Ana

Mala calidad

Estoy indignada. Cinco meses esperando y la construcción que nos entregó la empresa Eurohogar en el condominio M. O. Living tiene acabados de mala calidad, arreglos a medio terminar, reparan una cosa y dañan otra. Hay que tener mucha paciencia para esperar lo que falta. Se nos fue la ilusión.

Fernanda Quesada Sandí, San José

Respuesta del ICE

Con respecto a la carta de Eduardo Sancho Ortiz (27/1/2022), informamos de que la salida de canales de nuestra grilla obedece exclusivamente a decisiones del proveedor. El contenido, la programación y los horarios de transmisión son definidos en su totalidad por el proveedor de cada canal. Hemos informado sobre la inquietud a los proveedores con el fin de que consideren las mejoras que sean posibles. Estas disposiciones inciden por igual en todas las empresas que brindan el servicio de televisión en Latinoamérica.

Isaac Vargas Naranjo, jefe de la Unidad de Productos y Servicios de Telecomunicaciones del ICE

