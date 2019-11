No se dirige solamente a sus seguidores; tampoco se cierran las puertas a personas que, a pesar de no tener un grado académico o un estudio musical, quieran escuchar un poco sobre sus raíces, sus alcances y sus proyecciones. Como menciona el organizador de uno de los eventos de jazz más importantes del país: “En el jazz hay lugar para todo mundo, para todas las culturas. El jazz no pone límites, sino que nos ayuda a entender nuestras raíces y a darnos libertad”.