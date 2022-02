Cartas a la columna: Las torres y el paisaje urbano

Las torres de oficinas y apartamentos comienzan a ser parte de nuestro paisaje urbano. Va unido al progreso. Pero progreso sin orden es un caos. En cualquier espacio nace una. Yo creo que los vecinos deben ser consultados. En un patio de una casa, al borde de una calle se levanta una. No piensan en los vecinos y el perjuicio patrimonial. Cuando uno se da cuenta sube la torre y ya nada se puede hacer. Las municipalidades son testigo del desorden de las ciudades. Patentes y permisos de todo tipo invaden los cantones. Y ahora las torres.

Mario Valverde Montoya

Montes de Oca

Hermosa y humana labor

Desde hace casi ya dos meses, mi pareja está internado en el Hospital San Juan de Dios. Quiero utilizar este medio para agradecer a la Unidad Coronaria de dicho centro médico, por tanta dedicación y cuidado en todo este tiempo.

Doy gracias infinitas a todo el personal de salud y de servicios de esa unidad por dedicar largas y extenuantes horas de sus vidas para que continúe la vida de nuestros familiares.

Gracias por entregarse a tan hermosa y humana labor, Dios bendiga sus mentes, sus manos y sus corazones por dedicarse a tan bella profesión.

Gracias, gracias y gracias.

Omar Salgado Pérez

Santo Domingo de Heredia

Correo ICE-Kölbi

Tengo años de tener mi correo electrónico con el dominio: ice.co.cr. Sin embargo, en los últimos meses resulta que tenemos constantes problemas con la sincronización de este, entran los mensajes, pero para poder responder hay que esperar días. Vino el técnico, estuvo 2 horas, se va y vuelve el problema. Exijo una solución, quiero poder enviar mis correos el mismo día.

Irene Madrigal Benavides

San Francisco de Dos Ríos

Alquiler de casas de bien social

Siempre me he quejado del montón de instituciones estatales que se han creado por años. Estimo que muchas de ellas solo sirven para generar gastos. Un ejemplo de ello, son las entidades encargadas de vivienda de bien social. Hay varias, incluyendo los gobiernos locales. Las casas se adjudican por política y una vez adjudicadas, nadie verifica nada. Vivo en una zona rural y da tristeza ver que un gran porcentaje de esas casas están alquiladas a terceros. Estas adjudicaciones deberían ser reversadas y solo para personas que realmente las necesiten.

Henry Martínez Gallo

Liberia

Poco reconocimiento

Me sorprende que el presidente Carlos Alvarado reciba tan poco reconocimiento por todo lo que alcanzó en su mandato. Llegó cuando había una crisis en las finanzas del país y un presupuesto falso. Mostró coraje y determinación al enfrentar la necesidad de reducir los salarios y las pensiones injustificables, y confrontar el cambio del sistema de trabajo público. Sus decisiones sobre la covid-19 y la vacuna hicieron de Costa Rica un ejemplo para muchas naciones. Siempre fue muy realista, no un populista, pensando en el bien de Costa Rica entera y no solo en ciertos sectores privilegiados. No fueron fáciles estas decisiones, porque los afectados protestaron mucho. Tampoco tenía el apoyo de muchos diputados, quienes fueron influenciados por los sectores afectados y, a veces, tenía que aguantar sus faltas de respeto.

Fue muy poco publicada su generosidad —único entre la mayoría de los presidentes— al donar su sueldo y su pensión. Siempre se mostró con credibilidad cuando trataba con otros jefes de Estado, hablando inglés perfectamente. La derrota que sufrió su partido en las últimas elecciones no refleja nada sus alcances, sino de las actividades de otros elegidos en su partido.

Jean R. Redmond

San Vicente de Moravia

Caso resuelto

Nos comunicamos telefónicamente con la señora María Padilla Umaña, quien escribió una carta el pasado 5 de febrero. De inmediato, procedimos a atender lo expuesto en su nota. Agradecemos la oportunidad que nos brindó para aclarar y resolver su caso particular.

Alejandro Rubinstein

Vicepresidente de Experiencia al cliente, Bac Credomatic

