En octubre del 2019 estuve en Jerusalén y cerca de Gaza. Recorrí un camino rumbo al mar Muerto junto a la Franja, y hoy no puedo creer que ese desierto habitado sea motivo de muerte y destrucción. No sé si Hamás es terrorista o no, pero por su actuar parece serlo. Sé que la violencia brutal que desató Israel es casi irracional contra el pueblo palestino.