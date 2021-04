Fui a la Clínica Central, dado que Emergencias del Calderón no atiende si uno no ha pasado por el Ebáis o clínica correspondiente; ahí, me atendió un médico general, quien después del análisis me remitió a un colega, quien me manifestó que debía referirme a Cardiología para una valoración, pero que le resultaba imposible darme el documento porque es trabajo del Ebáis.