Interpuse una denuncia ante la Municipalidad de El Guarco por la construcción sin permiso en un terreno del que soy dueño de un 25 %. Nunca me han dado documentos para firmar, violaron los sellos y la construcción está casi terminada. He hablado con personal encargado y solo me dijeron que eso es común. He recurrido al alcalde, la vicealcaldesa, la ingeniera de urbanismo y nadie me da respuesta de cómo, teniendo el 25 %, han hecho tal construcción sin mi permiso.