El presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante, dijo en la Asamblea Legislativa que “el hecho de que un niño desgraciadamente no reciba educación lo podría hacer más ignorante, con menos posibilidades para la vida, pero no necesariamente se va a morir por no tener este derecho, aunque es un servicio sumamente importante”. Señores de la ANDE: lo que se “muere” es el país entero con su actitud.