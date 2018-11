Tengo un préstamo desde hace varios años con el banco Lafise, pero me llaman para cobrarme cuando ya pagué y envié copia a todas las personas relacionadas, con la referencia específica a mi expediente. Sin embargo, en estos días me llamó una agente para preguntarme cuándo pensaba pagar, quien se mostró altanera cuando le dije que ya lo había hecho, pero, según ella, sigo morosa porque así lo dicen sus registros. ¿Por qué no revisan los estados de cuenta antes de acosar al cliente?