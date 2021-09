Cartas a la columna: La hazaña de Sherman Guity

Qué orgullo me da la hazaña de Guity. El corazón me late al ver este ejemplo de superación humana. Un regalo para nuestros 200 años de vida independiente. El himno ante el podio mundial del esfuerzo verdadero. No tengo palabras para expresar ese gran momento para el deporte nacional. Qué gran ejemplo, qué gran persona.

Gustavo Halsband Leverato, San José

Envíe sus cartas a la columna por correo electrónico a cartas@nacion.com o por WhatsApp, al número 61350204. Debe adjuntar copia de la cédula por ambos lados.



Estado de la educación

Nada nuevo aporta el «VIII Informe del Estado de la Educación». Es un listado reiterativo de hallazgos que no subraya lo principal del problema: cómo salir de la crisis educativa que lleva varios años. Es una lástima que se invierta tanto tiempo y recursos para no decirnos nada ignorado.

No se menciona la actitud entorpecedora de los sindicatos (SEC, ANDE, APSE), que ponen una serie de obstáculos cada vez que se proponen soluciones a los problemas educativos. La única salida por ahora es volver completamente a las clases presenciales para revertir el «apagón educativo» que señala el informe.

El MEP argumenta que faltan estudios para conocer la situación real; sin embargo, tampoco garantiza el aprendizaje producto de las estrategias ejecutadas.

Mientras se aplican las pruebas FARO, suspendidas en varias ocasiones, no podemos saber el estado real de los aprendizajes. Volvamos a las clases presenciales cumpliendo los protocolos sanitarios para la recuperación de los conocimientos y habilidades en todos los niveles educativos. Falta visión sistémica y liderazgo estratégico de las autoridades del MEP.

José Rugama Hernández, San José

Nuevas etiquetas

En el artículo publicado el 1.° de setiembre, el abogado Jorge Dengo Rosabal se mostró preocupado por el proyecto sobre etiquetado de alimentos.

El proyecto es ni más ni menos que una excelente idea que ya está en funcionamiento en Chile, México, Uruguay y muchos otros países con resultados muy positivos para la salud pública.

Se trata de colocar sellos solamente a los productos con azúcar, grasa, sodio o sal en exceso, lo cual facilitará la selección al consumidor, que está en todo su derecho de exigir información clara al fabricante.

Por ejemplo, una persona diabética querrá que los productos que compra no tengan el sello que diga exceso de azúcar; una hipertensa, que le adviertan el exceso de sodio; y quien no deba comer grasas buscará el producto que no tenga el sello donde dice exceso de grasa.

Esto no tiene por qué significar dejar de comprar productos, significa cuidar la salud y que el fabricante informe sobre el contenido del alimento.

Gabriela Zamora Sauma, San José

Cita a destiempo

Solicité una cita médica en el Ebáis de San Rafael de Montes de Oca, y me la dieron para el 21 de octubre. Un descuido para la salud de los adultos mayores. Si fue por la enfermedad del coronavirus en el cantón, deberían ponen en práctica un plan en conjunto con la medicina privada para la atención durante el período de emergencia. La suma de los muertos podría ser igual por covid-19 que por el descuido de la salud de los adultos mayores.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Peligro en la ruta 32

A diario veo camiones de gran tonelaje, especialmente tráileres, que circulan en el centro de las ciudades. Las vías estrechas les dificultan los virajes y son un peligro para el resto de los conductores. En la ruta 32, en las tardes, en el cuello de botella diseñado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en el puente del Saprissa, esas moles transitan en las horas pico. ¿Tienen ideas para solucionar el problema?

Roberto Jiménez Valverde, Heredia