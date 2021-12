Cartas a la columna: La CCSS me negó el derecho al seguro

Con toda ilusión y plenamente comprometida con el sistema de seguridad social, tramité mi seguro voluntario por primera vez. Lamentablemente, me negaron el aseguramiento en la sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de Alajuela. La razón: la única persona autorizada para recibir la documentación estará incapacitada durante ocho días.

Si no cumplo con el plazo de tres días hábiles para presentar el documento, tengo que empezar de nuevo. Gran contradicción entre trámites y procesos administrativos.

Soy una joven que pretende dedicarse a una actividad profesional cuando cumpla mis objetivos académicos, y a mediano plazo cumpliré el sueño. Por eso, decidí, con el apoyo de mis padres, autoasegurarme.

Un funcionario descortés se limitó a decir que no podía hacer nada. Ningún otro empleado desempeña en ausencia de un compañero tan simple labor. La institución que admiro, me negó el derecho a estar asegurada.

Adriana Sibaja Núñez, Alajuela

Claro rechaza pruebas

Efectúo el pago de servicios a la empresa telefónica Claro, puntualmente, a través del sistema de banca móvil del BAC Credomatic. Este mes Claro decidió darme como regalo la peor atención al cliente que he visto. Al parecer, aunque la mensualidad fue debitada de mi cuenta el día 6, no aparece en sus registros.

Me comuniqué con Claro por medio del chat en línea y por WhatsApp, pero en ningún momento me dieron el beneficio de la duda. Les he enviado capturas de pantalla de mis movimientos y de los retenidos, el comprobante oficial del BAC en PDF y hasta el mismo BAC les ha remitido copia del comprobante, pero para Claro no es suficiente.

Llegaron al punto de solicitar el envío de los datos de la tarjeta vinculada a la cuenta de ahorros, que usé para pagarles, y la foto a clientes@claro.cr, información sensible e innecesaria. Me negué tajantemente al principio y, finalmente, me vi obligado a acceder porque solo recibía negativas. Ahora desean un estado de cuenta de diciembre, que el BAC emitirá en enero y que significará quedarme sin servicio. Es inaudito. Dos semanas entregando evidencias.

Diego Rojas Bustamante, San José

Argumentos falaces

De acuerdo con un estudio interno dado a conocer por La Nación, la Caja Costarricense de Seguro Social dice que enfrentará problemas para financiar la atención médica a partir del 2024. Causas como el alto desempleo originado por la pandemia y el aumento en los gastos de atención a adultos mayores no resultan aceptables.

Mucho antes de la crisis pandémica, el informe de la Auditoría Interna ASF-226-2018, de diciembre del 2018, señaló que estudios del 2015 daban al seguro de salud un período de sostenibilidad de nueve años, es decir, hasta el 2024. El cambio demográfico y su impacto en servicios médicos para la creciente cantidad de adultos mayores fue advertido en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, destacado en la Memoria Anual de la Contraloría en el 2010 y expuesto en el informe de la OPS del 2011.

Jorge Herrera Fernández, Alajuela

Respuesta del BAC

El BAC se comunicó telefónicamente con Tatiana Brenes Aguirre (Cartas, 22/12/2021) y procedimos a investigar y resolver el caso expuesto en su nota.

Alejandro Rubinstein, vicepresidente de Experiencia al Cliente del BAC Credomatic

Misa por televisión

Mi más profundo agradecimiento a todas aquellas televisoras que transmiten los domingo la santísima Eucaristía; sin embargo, les pido respetuosamente que tomen en cuenta las diferentes parroquias, como antes de la pandemia.

Dar espacio a dos o tres templos torna un tanto monótono el oficio, principalmente, para quienes debemos conformarnos con la misa virtual.

Inés González Arguedas, San José

Sin marchamo

El 11 de diciembre pagué el marchamo en el BAC, y no lo he recibido. Me preocupa, porque una mujer me llamó para decirme que halló en una de las matas de su casa documentación con mis datos, incluso me envió la foto de un sobre. Preocupada, me puse en contacto con el banco y ellos no tenían conocimiento de nada.

Sobre mi gestión, la respuesta es que está en proceso de resolución. He hablado con 10 agentes diferentes y ninguno da razón de si recibiré el marchamo antes de enero.

Sofía Ortiz Mora, Heredia